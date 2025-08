Jetzt drohen auch noch die Spieler mit Boykott …

Dem in finanziellen Nöten steckenden Fußball-Traditionsklub Sheffield Wednesday droht wenige Tage vor Saisonstart in Englands zweiter Liga Ungemach. Wegen überfälliger und verspäteter Gehaltszahlungen forderten die Profis in einem offenen Brief, „dass diese Situation so schnell wie möglich geklärt wird, damit Entscheidungen wie die, nicht in Burnley zu spielen, vermieden werden.“