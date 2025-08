Bundesheer macht Österreich 2026 zur Weltraummacht

Flughöhe zwischen 200 und 500 Kilometern

Das Projekt nennt sich LEO2VLEO (Low Earth Orbit to Very Low Earth Orbit) und wird zwischen dem Low Earth Orbit (rund 500 Kilometer Höhe) und dem Very Low Earth Orbit (rund 200 Kilometer) fliegen. Es umfasst zwei Teile: satellitengestützte Navigation und das Satellitenbild.