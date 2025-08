Trump droht Indien wegen Kauf von russischem Erdöl

100 Prozent Zölle stehen im Raum

Trump hatte bereits Importzölle für Einfuhren aus Indien in Höhe von 25 Prozent angekündigt. Zugleich drohte er noch höhere Zölle an, weil das Land ungeachtet des Angriffskriegs gegen die Ukraine weiter billiges russisches Öl und Gas sowie Waffen kauft. Im Raum steht die Drohung von rund 100 Prozent Zöllen. Auch andere russische Handelspartner wie China und Brasilien könnten von diesen sogenannten Sekundärsanktionen betroffen sein. Indem er diese großen Abnehmer am Energie-Sektor unter Druck setzt, will Trump die wirtschaftliche Basis des Kremls schwächen.