Künstliche Intelligenz soll Betriebe fit machen

Aufklärungsarbeit

Bis jetzt sehen 47 Prozent der klein- und mittelständischen Unternehmen keine Relevanz für KI in ihren Betrieben. „Aber es gibt schon Technologien, die zum Beispiel im Handwerksbereich Künstliche Intelligenz ermöglichen“, betont Dieter Fellner, Geschäftsführer des Frauenhofer-Instituts. Daher will das Innovationszentrum KI4LIFE Aufklärungsarbeit in Kärnten leisten. „Viele Unternehmen wissen gar nicht, dass es für ihre Branche nützliche KI gibt“, sagt Fellner.