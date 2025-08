Salzburgs Krux mit dem Super-Knipser

Viele Stürmer, aber kein echter Knipser

Im aktuellen Kader sucht man vergeblich nach einem Spieler ihres Kalibers. Und hier ist die Krux: Wie schon in der vergangenen Saison fehlt Salzburg der Mann, der Tore garantiert! Das hat man beim 2:2 in Ried wieder vor Augen geführt bekommen. Dabei beschäftigen die Bullen allerlei Offensivkräfte, die die Position des Mittelstürmers bekleiden können. Da wäre Karim Onisiwo, der im Winter kam, jedoch vor allem durch Wehwehchen in Erscheinung trat. Adam Daghim wird mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht, obwohl Konstanz ein Fremdwort für ihn ist. Einem 19-Jährigen muss man das zugestehen, der Fokus könnte ob der Gerüchte aber verloren gehen.