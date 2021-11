Noch nie gab´s so viele Neuinfektionen in OÖ

Leichte Steigerung in Spitälern

Aktuell sind 33.612 Landsleute Covid-positiv, dazu 52.649 in Quarantäne. In den Spitälern stieg die Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen um vier auf 576 und um einen auf 123 in den Intensivstationen. Bei den Todesfällen gab es eine Steigerung um zehn auf 2049 offizielle Pandemie-Opfer in Oberösterreich.