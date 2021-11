Gegen Preisanstieg: USA zapfen Ölreserven an

Die USA zapfen ihre Ölreserven an und wollen damit auch einen weiteren Preisanstieg an den Zapfsäulen verhindern. Das Weiße Haus teilte am Dienstag mit, es würden 50 Millionen Fass Öl zu je 159 Liter freigegeben. Der Schritt erfolge in Absprache über ähnliche Maßnahmen mit China, Indien, Südkorea, Japan und Großbritannien. Ziel sei, das Angebot auf dem Weltmarkt auszuweiten.