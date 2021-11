Zu viel „schlechte“ Inflation in Österreich

Die Teuerung teilt sich für Wirtschaftsexperten in eine „gute“ und eine „schlechte“ auf, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) erläutert. Und zuletzt war der „schlechte“ Anteil an der Inflation in Österreich höher als der „gute“ - das macht sich auch direkt in der Brieftasche der Österreicher bemerkbar. Der enorme Preisdruck durch die weltweite Lieferkettenproblematik übersteigt jenen aus positiven Impulsen der Weltkonjunktur.