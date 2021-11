„Beim Europacup in Zinal geht es ans Eingemachte“

Nachdem Lukas Feurstein am Sonntag den FIS-Slalom am Pass Thurn für sich entscheiden konnte und mit Noël Zwischenbrugger (7.), Jakob Greber (9.) und Thomas Dorner (14.) noch drei weitere Vorarlberger in die Top-15 gecarvt waren, gab es für das Quartett am Montag im zweiten Rennen eine Nullnummer.