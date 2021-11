Tochter darf nicht zum todkranken Vater ins Heim

Aktuell gilt in den oö. Altenheimen die Zutrittsregel: geimpft oder genesen, dazu verpflichtend ein PCR-Test. „Deshalb waren meine Mutter und ich am Sonntag gegen 9 Uhr in der Kürnberghalle in Leonding PCR-testen. Meine Mama hat um halb vier Uhr in der Früh das Ergebnis bekommen, meines kam bis jetzt nicht“, ist die 55-Jährige enttäuscht. Sie wollte dann am Montag um 14 Uhr einen zweiten Versuch starten: „Da waren die PCR-Tests aus.“