Fast ein Sommer wie damals für Tirols Tourismus

Die Landeshauptstadt hat schwer zu kämpfen

In den Regionen bilanzieren die Orte sehr unterschiedlich. Die nächtigungsstärkste Gemeinde ist Eben am Achensee (680.000). Die größten Einbußen muss Innsbruck verkraften. Die Landeshauptstadt hatte nur halb so viele Sommernächtigungen (550.000) wie vor der Krise.