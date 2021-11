Viele Wirte setzen im Lockdown wieder auf Abholung

Die Türen sind zu, doch die Küche bleibt nicht kalt: Das Haydnbräu in Eisenstadt bietet im Lockdown Essen zur Abholung an. „Es läuft recht gut, wir sind durchaus zufrieden“, sagt Wirtshaus-Chef Jochen Lehner. 300 Essen sind am Montag rausgegangen. An das normale Tagesgeschäft kommt man aber nicht heran.