„Nach zweitem Bier war die Welt wieder in Ordnung“

Reißleine mit 26 Jahren

Zwei Jahre lang hat Simone täglich getrunken. Manchmal vier Bier, manchmal sechs. Am Wochenende mehr. „Nachmittags ist meine Stimmung gekippt. Ich konnte mich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Zuhause habe ich mir gleich das erste Bier aufgemacht. Nach dem zweiten war die Welt wieder in Ordnung.“ Mit 26 Jahren hat sie selbst die Reißleine gezogen. „Ich wusste: Wenn ich mit meinem Leben noch irgendwas anfangen will, muss ich das professionell angehen. Vor dem Entzug habe ich noch alle eingeweiht und es mir so bewusst schwer gemacht, rückfällig zu werden.“