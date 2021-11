Adele: Darum brach sie in TV-Show in Tränen aus

Emotionaler Moment für einen Superstar: Sängerin Adele (33) hat mit Tränen der Rührung in den Augen ihre frühere Lehrerin wiedergetroffen. „Sie war so verdammt cool, so einnehmend, und sie hat es geschafft, dass wir uns kümmern, und wir wussten, dass sie sich um uns und solche Sachen kümmert“, sagte die Britin in der ITV-Show „An Audience with ... Adele“, die der TV-Sender am Sonntagabend ausstrahlte.