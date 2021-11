Strafen: Auch wer Auffrischung verweigert, zahlt

Pflicht vielleicht gar nicht mehr notwendig?

Wie auch immer die Impfpflicht konkret geregelt wird, sie werde auf jeden Fall „verfassungsrechtlich möglich“ sein, sagte gestern ÖVP-Ministerin Karoline Edtstadler in der ORF-Pressestunde. Schon zuvor hatten Verfassungsrechtsexperten die harte Maßnahme aufgrund der kritischen Lage des Gesundheitssystems für rechtlich argumentierbar gehalten. Kritik kommt von den Juristen allerdings am späten Einführen - erst im Februar 2022 soll das Gesetz in Kraft treten. Koppelt man es an eine zu erreichende Impfquote und holen sich bis dahin ausreichend Österreicher freiwillig ihren Stich, könnte die Pflicht gar nicht mehr notwendig werden.