Impfung ohne Voranmeldung jetzt jede Woche möglich

Impfpflicht ab Februar 2022

Die Initiative richtet sich dabei nicht nur an Personen, die eine Auffrischungsimpfung benötigen, sondern vor allem an Ungeimpfte. Ab Februar 2022 soll nämlich eine Impfpflicht eingeführt werden. An den Impfstraßen vom Land werden Moderna sowie BioNTech/Pfizer verabreicht. Für jene, die nicht so lange warten möchten, gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich über das Vormerksystem einen Termin zu reservieren.