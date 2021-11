Brandanschlag auf zwei deutsche Corona-Testzentren

Nahe Münster seien zwei Corona-Schnelltestzentren in Brand gesetzt worden, meldeten am Sonntag Polizei und Feuerwehr. Am frühen Morgen hatte ein Zeuge ein Feuer bei der Teststation in Ahaus gemeldet. Ein Pavillon und ein Container wurden beschädigt. Wenige Stunden später brannte dann ein Testzelt im nahen Gronau. An den Schnelltestzentren entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.