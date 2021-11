Kritik an Bürgerversammlung mit wenig Beteiligung

Schon in der Vergangenheit sagte der Freiheitliche deutlich seine Meinung zur Neugestaltung der Innenstadt. Jetzt geht die Debatte in eine weitere Runde. Den Anstoß lieferte dieses Mal eine von der Stadt organisierte Bürgerinformation zur Innenstadtgestaltung, die nur überschaubar besucht war. „Wenn sich in einer Stadt mit rund 7000 Einwohnern auf einer Bürgerversammlung 20 Interessenten einfinden, zeigt das ganz klar die Versäumnisse und Verfehlungen der letzten Jahre“, poltert Tschürtz.