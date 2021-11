31-Jähriger bei Forstunfall schwer verletzt

Gegen 11.30 Uhr war der 31-jährige Einheimische am Galtenberg in Alpbach mit der Aufarbeitung von Schadholz in seinem Waldteil beschäftigt. Als er einen Baum mit der Seilwinde anhob, kam ein zweiter im rund 15 Grad steilen Gelände ins Rollen und erfasste den Alpbachtaler. Der Mann zog sich eine schwere Verletzung am linken Bein zu. Er verständigte telefonisch seine Frau, die dann die Rettungskette in Gang setzte.