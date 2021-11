Freundin bei Unfall schwer verletzt: Prozess

29 Jahre alt ist der Salzburger, der nun in Eisenstadt auf der Anklagebank Platz nehmen musste. Ihm waren bereits schwere Delikte wie Betrug und Körperverletzung vorgeworfen worden. 2015 wurde der Beschuldigte in Wiener Neustadt (NÖ) zu einer teilbedingten Haft verurteilt, weil er betrunken einen Autounfall verursacht hatte, bei dem es einen Toten gab. Doch trotz Haft – zum Nachdenken gebracht hat diese Tragödie den Angeklagten offenbar nicht. Diesen Sommer setzte er sich nämlich nach einer Party zusammen mit seiner Partnerin, mit der er ein kleines Kind hat, in seinen Wagen.