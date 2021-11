Shoppen, bevor der Lockdown alles lähmt

Vermutlich die letzte Gelegenheit für einen ausgiebigen Weihnachtseinkauf“ – das war gestern die Motivation vieler Besucher in Innsbruck, die die „Tiroler Krone“ in der Innenstadt und in den Einkaufszentren am Stadtrand traf. Bereits den zweiten Tag in Folge war deutlich mehr los als sonst. In den Tiefgaragen waren schon am frühen Vormittag kaum noch freie Parkplätze zu ergattern – trotz Traumwetter und (vorübergehendem) Saisonfinale auf den Gletschern.