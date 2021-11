Langes Warten auf den Stich, Land baut Angebot aus

Am Sonntag, 28. November, öffnen alle Impfzentren in den Bezirken. Von 9 bis 13 Uhr finden Impfungen mit Termin statt, von 13 bis 18 Uhr anschließend ohne Termin. Insgesamt rechnet das Land damit, dass an diesem Tag 9000 Dosen verabreicht werden können.