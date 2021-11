„Wie ein vorgezogener Vorweihnachts-Samstag!“

Online-Einkauf und Essen To Go

Auch im Kaufhaus Tyrol haben Betriebe der Grundversorgung, zu der auch die Telekommunikation gehört, geöffnet. „Wir klären gerade ab, wer ,Click & Collect‘ anbietet, und wer Speisen To Go anbietet. Das soll ja wieder möglich sein, allerdings gibt es noch keine Verordnung dazu“, berichtet Sebastian Schneemann, Centermanager im Kaufhaus Tyrol. Trotz der Unklarheiten sind die Manager mit dem Einkaufswochenende zufrieden: „Es war in Summe wie ein vorgezogener Einkaufssamstag vor Weihnachten!“