Ein Todesfall und 355 weitere Infektionen

Neun Intensivpatienten

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 78 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich neun Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Dank der österreichweit höchsten Impfquote gibt es im Burgenland erfreulicherweise nur wenige schwere Verläufe der Krankheit. Dennoch ist das Personal in den Spitälern psychisch und physisch nach fast zwei Jahren Pandemie erschöpft und am Limit.