Keine Strategie, keine Ziele im Leiblachtal

Ob und wie die fünf Bürgermeister, die auch den Vorstand des Vereins bilden, wieder zusammenkommen, ist offen. Ein Schlichtungsverfahren ist eröffnet, eine Schiedskommission soll helfen, wieder einen gemeinsamen Weg zu finden. „Grundsätzlich ist es wenig zweckmäßig, wenn sich Gemeinden auseinander dividieren. Zudem ist das Leiblachtal eine Region, in der man sich sehr schwer tut, wenn eine Gemeinde nicht mit an Bord ist“, meint Eggler-Bargehr. In jedem Fall brauche es aber eine professionell Führung sowie neue Spielregeln, die festgelegt und dann auch eingehalten werden müssten.