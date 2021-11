Heizkostenzuschuss bleibt weiterhin bei 270 Euro

Was die Forderung nach einer Erhöhung des Heizkostenzuschusses betrifft, hatte Bitschi mit SPÖ-Klubchef Thomes Hopfner schnell einen Mitstreiter gefunden. „Gerade die Treibstoff- und Heizölkosten sind deutlich in die Höhe gestiegen“, bemerkte dieser. Er könne sich daher eine Erhöhung auf 350 Euro gut vorstellen. Der von Schwarz-Grün propagierte Umstieg auf erneuerbare Energien und der Austausch von Heizungssystemen sei zwar gut und richtig, helfe im Moment aber niemanden weiter, so Hopfner und Bitschi.