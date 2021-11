Unbekannter Mann entblößte sich vor 9-Jähriger

Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am Montagnachmittag vor einem neunjährigen Mädchen entblößte. Er sprach das Mädchen vor einer Musikschule in Bad Radkersburg an und zeigte ihr sein Geschlechtsteil. Die Neunjährige lief sofort in die Schule und verständigte eine Lehrerin, der Unbekannte flüchtete. Die Polizei bittet um Hinweise zu seiner Identität.