So können wir den Voll-Lockdown noch verhindern

In Oberösterreich liegt die Wahrscheinlichkeit dennoch bei 97,5 Prozent, dass die Intensivbetten innerhalb der nächsten zwei Wochen nicht mehr reichen. Steigen die Neuinfektionen weiter, trifft das die Krankenhäuser in zwei Wochen. Und sie steigen: Am kommenden Dienstag wird die Inzidenz über 1000 liegen. In Salzburg im schlimmsten Fall bei knapp 2800 - dreimal so hoch wie die heutige österreichweite Inzidenz.