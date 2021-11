Activision-Chef soll Vergewaltiger gedeckt haben

Das berichtet das „Wall Street Journal“, das im Umfeld des Gaming-Konzerns nachgeforscht hat und dabei auf einen Vergewaltigungsfall gestoßen ist, der sich in den Jahren 2016 und 2017 ereignet haben soll. Eine Mitarbeiterin sei bei Firmen-Events dazu genötigt worden, zu viel Alkohol zu trinken und dann von einem Vorgesetzten zweimal vergewaltigt worden, heißt es in dem Bericht. Die Betroffene wandte sich an das Management.