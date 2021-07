Activision Blizzard „Brutstätte für Belästigungen“

Eine zweijährige Untersuchung der Aufsicht habe ergeben, dass es bei dem für Videospiele wie „World of Warcraft“ oder „Call of Duty“ bekannten Unternehmen zugehe wie bei einer Studentenverbindung. Die Arbeitsplatzkultur sei eine „Brutstätte für Belästigungen und Diskriminierungen von Frauen“, heißt es in der bereits am Dienstag bei einem Gericht in Los Angeles eingereichten Klageschrift. Zuerst hatte der Finanzdienst Bloomberg über das Verfahren berichtet.