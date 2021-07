Mitarbeiter protestieren gegen Activision Blizzard

Kritisiert wird demnach vor allem, dass die Reaktion des Unternehmens auf die Klage eine Firmenatmosphäre schaffe, die Zweifel an den Aussagen der Opfer von sexueller Belästigung und Diskriminierung aufkommen lasse. „Es lässt auch Zweifel an der Fähigkeit unserer Organisationen aufkommen, Täter für ihre Handlungen zur Verantwortung zu ziehen und ein sicheres Umfeld zu schaffen, in dem sich Opfer in Zukunft melden können. Diese Aussagen machen deutlich, dass unsere Führung unsere Werte nicht an die erste Stelle stellt“, kritisieren die Unterzeichner und fordern „sofortige Korrekturen“ von „höchster Ebene“.