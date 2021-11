Expo zum 50-Jahr-Jubiläum von Infineon Villach

Geschichte von Infineon

Die Expo zeigt unter anderem die Entwicklung der Mikroelektronik und die Geschichte von Infineon. Besucher erfahren aber auch, wie und woraus die Chips hergestellt werden, und wo überall im täglichen Leben sie ihre Anwendung finden. So steckt in Reisepässen von über 80 Ländern, in Bankomatkarten oder der e-Card die Technologie von Infineon. Die Schau soll unter anderem Schulklassen zur Verfügung stehen.