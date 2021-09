Milliarden-Projekt: Infineon eröffnet Chipfabrik

Die von Infineon in Villach hergestellten Leistungshalbleiter werden etwa bei Ladesystemen von Elektroautos, in Solaranlagen und Windkraftwerken, in Ladegeräten sowie in Rechenzentren eingesetzt. „Sie können den generellen Chipmangel wohl lindern, den konkreten Mangel an Mikroprozessoren aber nicht beseitigen.“ Jedoch sorge die neue Fabrik dafür, dass Infineon weiter zuverlässig liefern könne.