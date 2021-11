WhatsApp-Betrug: So können Sie sich schützen

Laut Kathryn Harnett, Policy Manager bei WhatsApp, genügten bereits „einfache, aber effektive Schritte“, um sich und seine Kontakte vor Betrug zu schützen. Dazu gehöre die Aktivierung der Verifizierung in zwei Schritten, die persönliche PIN niemals weiterzugeben und der Check, ob Personen wirklich die sind, für die sie sich ausgeben. „Freunde oder Familie in Not sind es wert angerufen zu werden und ein kurzer Anruf oder die Bitte um eine Sprachnachricht ist der schnellste Weg, die Identität zu überprüfen“, so Harnett.