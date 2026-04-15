Rossi mit Assist, Reinbacher erneut im Einsatz

Mit dem dritten Sieg in Folge haben sich die Vancouver Canucks am Mittwoch von ihrem Heimpublikum aus der aktuellen Saison der National Hockey League (NHL) verabschiedet. Marco Rossi steuerte beim 4:3-Overtime-Erfolg über die Los Angeles Kings einen Assist zum 1:0 bei, es war der 23. des Vorarlbergers 2025/26. Seinen letzten Saisonauftritt bestreitet das Ligaschlusslicht am Donnerstag in Edmonton. Indes kam David Reinbacher mit Montreal zu seinem zweiten NHL-Einsatz.