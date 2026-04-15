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Rossi mit Assist, Reinbacher erneut im Einsatz

Eishockey
15.04.2026 10:40
Marco Rossi (re.)
Marco Rossi (re.)(Bild: AFP/SEAN M. HAFFEY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit dem dritten Sieg in Folge haben sich die Vancouver Canucks am Mittwoch von ihrem Heimpublikum aus der aktuellen Saison der National Hockey League (NHL) verabschiedet. Marco Rossi steuerte beim 4:3-Overtime-Erfolg über die Los Angeles Kings einen Assist zum 1:0 bei, es war der 23. des Vorarlbergers 2025/26. Seinen letzten Saisonauftritt bestreitet das Ligaschlusslicht am Donnerstag in Edmonton. Indes kam David Reinbacher mit Montreal zu seinem zweiten NHL-Einsatz.

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  Der 21-jährige Reinbacher, der nach der Verletzung von Noah Dobson am vergangenen Sonntag vom Farmteam Laval Rocket hochgezogen worden war, stand bei der 2:4-Niederlage in Philadelphia 15:00 Minuten am Eis. Ihren Play-off-Platz haben die Kanadier bereits in der Tasche, sie bekommen es in der ersten Runde mit Tampa Bay Lightning zu tun.

Letztes Spiel von Owetschkin?
Bei den Washington Capitals ließ sich Alexander Owetschkin in seinem 1.734. und möglicherweise letzten NHL-Spiel beim 2:1-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets einen Assist notieren. „Ich hoffe, es war nicht mein letztes Spiel. Ich weiß nicht, was passieren wird“, sagte der 40-jährige langjährige Kapitän der Capitals und Liga-Rekordtorschütze (929 Tore in der Regular Season) angesprochen auf eine mögliche 22. Saison in der nordamerikanischen Profiliga.

Meixner traf im PWHL-Austro-Duell
In der PWHL durfte sich Vancouver-Legionärin Anna Meixner im Österreicherinnen-Duell mit Theresa Schafzahl über ihren dritten Saisontreffer freuen. Beim 4:1-Heimsieg über Seattle netzte die 31-Jährige zum 3:0. Damit leben die kleinen Play-off-Chancen Vancouvers noch, Seattle verspielte hingegen seine letzte Möglichkeit.

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