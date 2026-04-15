Real Madrid: Trauer um eine „der größten Legenden“

Kurz vor dem Champions-League-Hit gegen den FC Bayern trauert Real Madrid um eine „der größten Legenden“. José Emilio Santamaría ist im Alter von 96 Jahren verstorben.
Santamaría lief zwischen 1957 und 1966 insgesamt 337 Mal für die „Königlichen“ auf. Mit Real gewann er sechs Meisterschaften sowie viermal den Europapokal der Landesmeister.
Neben seiner erfolgreichen Klubkarriere war Santamaría auch als Trainer tätig. Zwischen 1980 und 1982 betreute er die spanische Nationalmannschaft, unter anderem bei der Heim-WM 1982.
Geboren in Uruguay
Der Innenverteidiger wurde in Montevideo geboren und spielte zunächst für Uruguay (20 Länderspiele), ehe er später die spanische Staatsbürgerschaft annahm und auch für Spanien 16 Mal auflief.
Emotionale Worte von Real
Die Madrilenen sprachen in einer Mitteilung von „einer der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs. Real Madrid möchte seiner Ehefrau Nora, seinen Kindern Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia und Javier, seinen Enkeln, Urenkeln und all seinen Angehörigen, Freunden und Liebsten sein Beileid und seine Zuneigung aussprechen.“
Real Madrid muss im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen den FC Bayern ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen, um weiterzukommen (LIVE ab 21 Uhr im sportkrone.at-Ticker).
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