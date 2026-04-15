Real Madrid: Trauer um eine „der größten Legenden“

Emotionale Worte von Real

Die Madrilenen sprachen in einer Mitteilung von „einer der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs. Real Madrid möchte seiner Ehefrau Nora, seinen Kindern Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia und Javier, seinen Enkeln, Urenkeln und all seinen Angehörigen, Freunden und Liebsten sein Beileid und seine Zuneigung aussprechen.“