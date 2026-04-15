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Real Madrid: Trauer um eine „der größten Legenden“

Fußball International
15.04.2026 11:06
Real-Legende Jose Emilio Santamaria (re.) ist im Alter von 96 Jahren verstorben.
Real-Legende Jose Emilio Santamaria (re.) ist im Alter von 96 Jahren verstorben.(Bild: Krone KREATIV/Associated Press/FERNANDO BUSTAMANTE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurz vor dem Champions-League-Hit gegen den FC Bayern trauert Real Madrid um eine „der größten Legenden“. José Emilio Santamaría ist im Alter von 96 Jahren verstorben.

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Santamaría lief zwischen 1957 und 1966 insgesamt 337 Mal für die „Königlichen“ auf. Mit Real gewann er sechs Meisterschaften sowie viermal den Europapokal der Landesmeister.

Neben seiner erfolgreichen Klubkarriere war Santamaría auch als Trainer tätig. Zwischen 1980 und 1982 betreute er die spanische Nationalmannschaft, unter anderem bei der Heim-WM 1982.

Geboren in Uruguay
Der Innenverteidiger wurde in Montevideo geboren und spielte zunächst für Uruguay (20 Länderspiele), ehe er später die spanische Staatsbürgerschaft annahm und auch für Spanien 16 Mal auflief.

Emotionale Worte von Real
Die Madrilenen sprachen in einer Mitteilung von „einer der größten Legenden unseres Vereins und des Weltfußballs. Real Madrid möchte seiner Ehefrau Nora, seinen Kindern Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia und Javier, seinen Enkeln, Urenkeln und all seinen Angehörigen, Freunden und Liebsten sein Beileid und seine Zuneigung aussprechen.“

(Bild: Kronen Zeitung)

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