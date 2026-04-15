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Portland schafft Sprung in die Play-offs

US-Sport
15.04.2026 10:42
Deni Avdija war der „Man of the Match“
Deni Avdija war der „Man of the Match“(Bild: AFP/CHRISTIAN PETERSEN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Portland Trail Blazers haben sich im Play-in der National Basketball Association (NBA) als erstes Team ein Play-off-Ticket gesichert. Der Achte der Qualifikation gewann gegen die Phoenix Suns 114:110.

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Matchwinner für Portland war der Israeli Deni Avdija, der 41 Punkte, 7 Rebounds und 12 Assists beisteuerte und 16 Sekunden vor Schluss die entscheidenden Punkte vom 109:110 zum 112:110 machte. Portland trifft im Play-off-Achtelfinale auf die San Antonio Spurs.

Indes wahrten die Charlotte Hornets mit einem 127:126-Sieg in der Verlängerung über die Miami Heat ihre Chancen auf die Play-offs. Sie bekommen es am Freitag mit dem Verlierer des Duells zwischen Orlando Magic und den Philadelphia 76ers zu tun.

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