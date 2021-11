SPÖ-Klub ist in dringlicher Sorge um die Bildung

„Ab welcher Inzidenz droht der Bildungslockdown? Was tut das Land, was kann die Bevölkerung tun, um diese Entwicklung zu stoppen? Wie schlimm ist die Personalsituation mittlerweile an den Schulen wirklich?“ So umreißt SPÖ-Klubobmann Michael Lindner das Thema dieser Dringlichen Anfrage. Begleitend formulieren die SPÖ-Lehrervertreter (SLÖ) in einem offenen Brief an Haberlander konkrete Forderungen, um so einen „Bildungs-Lockdown“ zu verhindern.