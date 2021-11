2 Kinder tot aufgefunden: Paar unter Mordverdacht

Nach dem Fund zweier schwer verletzter Kinder vor einem Mehrfamilienhaus in Hässelby in Schweden stehen ein Mann und eine Frau unter Mordverdacht. Anrainer hatten am Sonntagabend die Polizei alarmiert, nachdem sie die Kinder am Boden liegend vorgefunden hatten. Eines davon erlag am Montag seinen Verletzungen.