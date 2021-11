Oberste Priorität: „Müssen Menschenleben schützen“

Dramatisch und gefährlich - so bezeichnet Landeshauptmann Peter Kaiser die Entwicklung der Corona-Zahlen. Am Sonntag gab es schon wieder mehr Neuinfektionen als tags zuvor: Mit 993 neuen bestätigten Fällen steigt die Zahl der aktuell Infizierten in Kärnten auf 7215. In den Spitälern werden 197 Covid-Patienten behandelt, 30 von ihnen auf Intensivstationen.