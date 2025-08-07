Vorteilswelt
Er hat’s noch drauf

Zauberschlag! Dominic Thiem sorgt für Staunen

Tennis
07.08.2025 13:25
Dominic Thiem zaubert bei einer Exhibition in Spanien.
Dominic Thiem zaubert bei einer Exhibition in Spanien.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, x.com/teledeporte)

Dominic Thiem hat es immer noch drauf! Mit einem Zauberschlag sorgte Österreichs einstiger Tennis-Held für Staunen und Begeisterung bei einer Exhibition in Spanien.

Gespielt wird das Turnier auf dem Sand der Playa de La Ribera in Luanco (Asturien). Eine beispiellose Kulisse, die es erforderlich macht, die Matches abends bei Ebbe zu spielen. Thiem traf auf den Spanier Bernabe Zapata Miralles und besiegte diesen mit 6:4 und 7:5.

Im ersten Satz spielte die ehemalige Nummer drei der Welt groß auf. Mit einem überragenden Tweener,  einem Trickschuss, bei dem ein Spieler den Ball zwischen den Beinen schlägt, überraschte der US-Open-Champion von 2020 seinen Gegner und sorgte für Ekstase im Publikum – hier zu sehen im Video:

Nun wartet Gasquet
Im Finale wartet nun übrigens Richard Gasquet. Der Franzose bezwang den Litauer Edas Butvilas ebenfalls in zwei Sätzen. Ob Thiem auch im Endspiel für Furore sorgen wird?

