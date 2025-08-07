Tausende US-Haushalte ohne fließendes Wasser

Leitungswasser heißt nicht gleich Trinkwasser

Nur weil in den Vereinigten Staaten von Amerika Wasser aus der Leitung kommt, heißt das nicht unbedingt, dass man es auch trinken kann. Daten der US-Umweltschutzbehörde EPA aus 2023 zeigen, dass es in vielen Bundesstaaten Verstöße gegen den „Safe Water Drinking Act“ – das Gesetz über sicheres Trinkwasser in den USA – gibt. Das schlechteste Trinkwasser gibt es demnach in Pennsylvania, gefolgt von Texas und West Virginia.