Tragischer Verlust

Brad Pitt trauert um seine Mutter Jane Etta Pitt

Society International
07.08.2025 13:04
Schauspieler Brad Pitt posiert mit seinen Kindern (von links) Pax, Tochter Shiloh und Maddox ...
Schauspieler Brad Pitt posiert mit seinen Kindern (von links) Pax, Tochter Shiloh und Maddox sowie seinen Eltern Jane Etta Pitt und William Alvin Pitt bei der US-Premiere von Universal Pictures „Unbroken“ im Jahr 2014.(Bild: APA/AFP PHOTO / ROBYN BECK ROBYN BECK / AFP)

Hollywood-Star Brad Pitt trauert um seine Mutter Jane Etta Pitt, die am Mittwoch im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Der Oscarpreisträger zeigt sich tief betroffen vom Verlust – erst vor wenigen Wochen hatte er öffentlich liebevolle Worte über sie gefunden, fast so, als hätte er geahnt, was bevorstand.

Bereits im Juni sprach Pitt in der US-Show „Today“ über seine enge Bindung zu seiner Mutter. Anlass war die Promo seines neuen Films „F1“ – doch in einem besonders persönlichen Moment richtete er seine Worte direkt an Jane Etta und betonte, wie viel sie ihm bedeutet.

Im Gespräch mit Moderatorin Savannah Guthrie strahlte Brad übers ganze Gesicht, als er sich direkt an seine Mutter wandte. „Ich muss meiner Mom Hallo sagen, weil sie dich jeden Morgen schaut“, sagte er und winkte dabei mit einem breiten Lächeln in die Kamera. Dann fügte er hinzu: „An Jane Pitt. Ich liebe dich, Mom“, und schickte einen Luftkuss hinterher.

Brad Pitt trauert um seine Mutter, der er erst vor wenigen Wochen im TV eine Liebeserklärung ...
Brad Pitt trauert um seine Mutter, der er erst vor wenigen Wochen im TV eine Liebeserklärung gemacht hat.(Bild: APA/AFP/HENRY NICHOLLS)

Wie es dem Schauspieler nach dem tragischen Verlust geht, wurde nicht bekannt. Fest steht, dass ihm seine Freundin Ines de Ramon sicher zur Seite steht und versucht, ihm Trost zu spenden. 

Volksschullehrerin und Mutter
Jane wurde 1940 in Memphis, Tennessee geboren und arbeitete später als Grundschullehrerin. Sie lernte ihren späteren Ehemann William Alvin Pitt kennen, als beide an der Oklahoma Baptist University studierten.

Das Paar zog drei Kinder – Brad, Doug und Julie – in Springfield, Missouri groß, wo Jane als Schulberaterin tätig war. Ein Nachruf, der der Zeitung „Springfield News-Leader“ vorliegt, beschreibt Janes frühes Leben und ihre Hingabe an die Familie. Neben Brad hinterlässt sie ihren Ehemann William (85), ihre beiden weiteren Kinder sowie 14 Enkelkinder.

In demselben „Today“-Interview sagte Brad auch: „Es ist lustig, weil sie in den Boulevardmedien immer wie eine Teufelin dargestellt wird, aber sie hat nicht ein Fünkchen Bosheit in sich.“ Und weiter: „Sie ist sehr offen, ehrlich und will einfach, dass alle glücklich sind.“

Jane Pitts Tod wurde von ihrer Enkelin Sydney Pitt, der Tochter von Brads jüngerem Bruder Doug Pitt, über die soziale Medien bestätigt. Dort schrieb sie: „Wir waren noch nicht bereit, dich gehen zu lassen – aber zu wissen, dass du jetzt wieder frei bist zu singen, zu tanzen und zu malen, macht es ein kleines bisschen leichter.“

