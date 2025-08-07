Dealer auf E-Scooter: Chaotische Flucht in Wien

Zahlreiche Fußgänger gefährdet

Der Flüchtende ließ sich jedoch weder davon beirren noch vom regen Verkehrstreiben am Sechshauser Gürtel von seinem Fluchtversuch abhalten. Nachdem er den Gürtel überquert hatte, setzte er seine waghalsige Fahrt auf dem Gehsteig fort. Laut Polizei mussten sich dabei mehrere Fußgänger, darunter auch ein Kind, mit einem Sprung zur Seite retten, um nicht von dem Flüchtenden gerammt zu werden.