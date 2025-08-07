Vorteilswelt
Gefährliche Szenen

Dealer auf E-Scooter: Chaotische Flucht in Wien

Kriminalität & Sicherheit
07.08.2025 13:08
Unfälle, Autos und auch Fußgänger konnten den Flüchtigen zunächst nicht aufhalten (Symbolbild).
Unfälle, Autos und auch Fußgänger konnten den Flüchtigen zunächst nicht aufhalten (Symbolbild).(Bild: Akaberka - stock.adobe.com)

Gemeingefährliche Szenen haben sich am Mittwochvormittag in Wien abgespielt. Ertappt beim Drogenhandel nahm einer der Verdächtigen plötzlich Reißaus, sprang auf seinen E-Scooter und raste davon, und zwar quer über den sechsspurigen Gürtel. Dass er in weiterer Folge auch noch mehrere Passanten in Gefahr brachte, tangierte ihn herzlich wenig. 

Unweit des Drogenzentrums nahe dem Sechshauser Gürtel bemerkten Polizisten am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr das illegale Treiben zweier Männer. Einer der beiden trat die Flucht an, als er die Beamten bemerkte. Der 34-Jährige sprang auf seinen E-Scooter und gab Gas, prallte jedoch Augenblicke später gegen die Fahrertür eines zivilen Polizeiautos.

Zahlreiche Fußgänger gefährdet
Der Flüchtende ließ sich jedoch weder davon beirren noch vom regen Verkehrstreiben am Sechshauser Gürtel von seinem Fluchtversuch abhalten. Nachdem er den Gürtel überquert hatte, setzte er seine waghalsige Fahrt auf dem Gehsteig fort. Laut Polizei mussten sich dabei mehrere Fußgänger, darunter auch ein Kind, mit einem Sprung zur Seite retten, um nicht von dem Flüchtenden gerammt zu werden.

Danach kam es zum nächsten Aufeinandertreffen zwischen Flüchtigem und Streifenwagen, dieses Mal prallte der Verdächtige gegen die Beifahrerseite des Autos. Doch der 34-Jährige zeigte Durchhaltevermögen – und fuhr erneut weiter. Kurze Zeit später war dann die Flucht allerdings jäh zu Ende, Polizisten konnten den Mann stoppen und festnehmen. Der 34-Jährige sei augenscheinlich unter Drogeneinfluss gestanden, so die Polizei am Donnerstag. 

Verdächtiger war kein Unbekannter mehr
Auch bei der Durchsuchung wurden die Beamten fündig: Sie entdeckten Heroin und verschreibungspflichtige Medikamente. Der Verdächtige ist bei der Polizei längst kein Unbekannter mehr: Gegen ihn habe bereits ein „aufrechter Vorführungsbefehl“ bestanden, so Polizeisprecherin Anna Gutt. Er wurde mehrfach angezeigt und in die Justizanstalt überstellt.

