Jetzt fix: Lockdown für Ungeimpfte ab Montag

Die Regierung ist am Sonntag mit den Bundesländern zusammengetroffen, um die Maßnahmen zur Eindämmung der stark steigenden Corona-Infektionszahlen zu fixieren. Schon im Vorfeld wurde bekannt, dass bereits ab Montag ein „Lockdown für Ungeimpfte“ in Kraft treten wird. Die Verschärfungen werden aktuell in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser meldet sich zu Wort.