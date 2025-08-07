15 Jahre Haft für zwei Mordversuche in Linz

„Nicht auf Brutalität schauen“

Die Verteidigerin hingegen untermauerte in ihrem Abschlussplädoyer den Tatbestand der absichtlich schweren Körperverletzung. Die Geschworenen sollten nicht auf die Brutalität der Angriffe schauen, wesentlich sei, „was im Kopf“ vorgegangen sei, „welcher Film bei ihm abgelaufen“ sei. Sein Mandant habe, wie er selbst sagte, ihr einen „Denkzettel“ verpassen wollen. Nach dem einen Stich habe er sich der Polizei gestellt, auch „um die Rettungskette in Gang“ zu setzen.

Langjährige Haftstrafe

Deutlich früher als erwartet stand das Urteil fest: Der 46-Jährige bekam am frühen Donnerstagnachmittag 15 Jahre Haft, noch nicht rechtskräftig.