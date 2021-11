Wurmmittelhersteller warnt vor Einsatz bei Covid

Ivermectin ist ein günstiges Entwurmungsmittel. Es wird seit 30 Jahren auf der ganzen Welt eingesetzt. Sowohl bei Menschen wie auch bei Tieren. Im Zuge der Corona-Krise haben aber auch Ärzte in Entwicklungsländern gute Erfahrungen damit gemacht. In Indien berichten sie etwa, dass die Genesungsrate stark zugenommen habe, nachdem das Mittel zur Prophylaxe und Behandlung von Covid-19 eingesetzt worden ist. Der Einsatz ist aber höchst umstritten - die WHO empfiehlt daher, es vorläufig nur in klinischen Studien anzuwenden.