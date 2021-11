Corona-Chaos: Verzögertes Contact Tracing & Co

Die Lage ist prekär: Die Zahlen steigen, die Contact Tracer sind überfordert, und das Warten auf Testergebnisse dauert zu lange. Aber fangen wir von vorne an: Von Donnerstag auf Freitag wurden so viele Covid-Neuinfektionen registriert wie überhaupt noch nie in Kärnten - nämlich 945. Von ihnen sind 32 auf intensivmedizinische Betreuung angewiesen. Mit 18,9 Prozent ist die stärkste Altersgruppe unter den Neuinfizierten jene der 5- bis 14-Jährigen, die ja teils noch nicht geimpft werden. Es verwundert also nicht, dass derzeit mehr als 15 Schulklassen und eine ganze Schule gesperrt sind.