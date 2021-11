Polizeieinsatz wegen Quarantäne im Garten

In den eigenen Garten oder auf die Terrasse zu gehen, ist während der Quarantäne grundsätzlich erlaubt, sofern kein Kontakt zu anderen Menschen möglich sowie die Fläche eingezäunt ist", heißt es seitens der Behörde. Bei einem Vorfall, der sich in Kärnten zugetragen hatte, hat sich die Nachbarin einer an Corona erkrankten Frau jedoch einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt gefühlt – obwohl sich die Pensionistin mehrere Meter entfernt auf ihrem eigenen Grundstück aufgehalten hatte. Sie hat die Polizei verständigt.