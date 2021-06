Kurz: „Pandemie ist für alle Geimpften vorbei!“

Trotz der Öffnungsschritte ab 1. Juli habe man in Österreich ein besseres Sicherheitsnetz als andere Länder. „Die 3-G-Regel bleibt bestehen“, erinnerte Kurz. Über den Sommer werde eine eigene Taskforce, die unter anderem aus Ministern und Experten besteht, die Situation genau beobachten, um gut in den Herbst zu kommen. Auch in Hinblick auf mögliche neue Mutationen. Kurz verteidigte die Pläne, dass mit 22. Juli die Maskenpflicht ganz fallen könnte: „Besonders im Handel im Hochsommer in nicht klimatisierten Geschäften - das ist eine Belastung für die Angestellten.“